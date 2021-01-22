Ev partilerine ağır para cezası verilecek

İngiltere korona virüs salgını kapsamında yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren İngiltere’de salgınla mücadele kapsamında ev partilerini organize eden ve katılanlara para cezası vermeye hazırlanıyor.

800 POUNDA CEZA KESİLECEK

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel katıldığı çevrimiçi basın toplantısında, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde ev partilerine katılanlara 800 pound para cezası kesileceğini duyurdu. Patel, bu cezanın yasa dışı olarak 15’ten fazla kişinin bir araya geldiği ev partilerinde uygulanacağını belirterek, suç tekrarı halinde para cezasının 6 bin 400 pounda kadar çıkacağını aktardı.

ORGANİZATÖRLERE 10 BİN POUND CEZA

Bakan Patel, ev partisini organize eden kişilere ise 10 bin pounda para cezası kesileceğini açıklarken, “Bilim açıktır. Bu tür sorumsuz davranışlar halk sağlığı için bir tehdit oluşturmaktadır. Az sayıda kişi başkalarını riske atarken beklemeyeceğiz” dedi.

CAYDIRICI OLACAĞINI UMUYORUM

Çevrimiçi basın toplantısına katılan Ulusal Polis Şefleri Konseyi Başkanı Martin Hewitt ise yaptığı açıklamada, Patel'in duyurusunu memnuniyetle karşıladığını belirtti. Ev partilerini 'tehlikeli ve sorumsuzca' olduğunu ifade eden Hewitt, cezalardaki artışın “'caydırıcı' olacağını umduğunu aktardı.