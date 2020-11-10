Ermenistan yenilgiyi kabul etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyon resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sevgili yurttaşlar, kız kardeşler ve kardeşler. Kendim ve hepimiz için çok zor bir karar verdim” dedi.

Paşinyan açıklamasında, ”01.00'da Rusya ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları ile Karabağ savaşının sona ermesi için bir açıklama imzaladım. Yayınlanan açıklamanın metni benim ve halkımız için inanılmaz derecede acı verici ” dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ateşkes için ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurarak, bu bildirinin kendisi ve Ermenistan halkı için “acı verici” olduğunu söyledi.

Yakın gelecekte Ermenistan'ın teslim olduğunu ilan eden bir belgenin imzalanması bekleniyor.

İŞTE ANLAŞMANIN MADDELERİ

1. 10 Kasım 2020'de tam bir ateşkes sağlanacak ve Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesindeki tüm askeri operasyonlar Moskova saatiyle 00:00'dan itibaren durdurulacak. Bundan sonra, taraflar olarak adlandırılacak olan Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti daha önceden sahip oldukları mevkilerde duracak.

2. Ermenistan tarafının işgal edilen Ağdam bölgesi ve Gazah bölgesi toprakları 20 Kasım'a kadar Azerbaycan tarafına iade edilecek.

3. Dağlık Karabağ ve Laçin koridorundaki temas hattı boyunca Rusya Federasyonu'ndan 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 araç ve özel teçhizattan oluşan bir yangın söndürme barışı koruma birliği bulunuyor.

Dağlık Karabağ ve Laçin koridorundaki temas hattı boyunca, 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 araç ve özel teçhizattan oluşan barış gücü yerleştirilecek.

4. Rusya Federasyonu barış gücü, Ermenistan güçlerinin çekilmesine paralel olarak konuşlandırılacak. Rusya Federasyonu barış gücü kalış süresi, taraflardan herhangi biri bu hükmü bu sürenin bitiminden 6 ay önce feshetme niyetinde olmadıkça, önümüzdeki 5 yıl için otomatik uzatma ile devam edecek.

5. Çatışmanın tarafları anlaşmaların uygulanmasının izlenmesinin etkinliğini artırmak amacıyla ateşkesi korumak amacıyla bir barışı koruma merkezi kurulacak.

6. Ermenistan, 15 Kasım 2020 tarihine kadar Kelbecer bölgesini Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ve 1 Aralık 2020'ye kadar Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ile bağlantısını sağlayacak olan Laçin bölgesi Azerbaycan'a geri verilir ve Şuşa şehrinden 5 km'den fazla yakın olmamak üzere Hankendi ve Ermenistan'ı Laçın koridoru boyunca birbirine bağlayan yeni bir ulaşım yolu inşa edilecek. Bu rotayı korumak için Rusya barış gücü yerleştirilecek. Azerbaycan tarafı her iki yönde Laçın koridoru ile vatandaşların, araçların ve yüklerin geçişinin güvenliğini sağlayacak.

7. Göçmenler ve mülteciler, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği gözetiminde Dağlık Karabağ'a ve çevre bölgelere dönecek.

8. Savaş esirlerinin ve diğer tutukluların ve ölülerin cesetleri değiş tokuş edilecek.

9. Bölgedeki tüm ekonomik ve ulaşım ilişkileri yeniden kuruluyor. Ermenistan Cumhuriyeti, vatandaşların, araçların ve malların her iki yönde engelsiz hareketini organize etmek için Azerbaycan Cumhuriyeti'nin batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ulaşım bağlantıları sağlayacak. Ulaşım bağlantıları, Rus Sınır Servisi tarafından kontrol edilecek. Tarafların rızası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Azerbaycan'ın batı bölgelerine bağlayan yeni ulaşım koridoru inşa edilecek.

PUTİN'DEN AÇIKLAMA

Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'dan çekileceğini duyurmasından sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bölgedeki yeni yapılanma ile ilgili açıklama yaptı.

Ermenistan Başbakan'ı Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'da kaybettiklerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir bildiriyi imzaladığını duyurarak, “Rusya ve Azerbaycan devlet başkanlarıyla Karabağ'daki savaşın 13.00 itibariyle sona ermesine ilişkin bir bildiri imzaladım. Yayınlanmış olan açıklama metni hem ben hem de Ermenistan halkı için inanılmaz derecede acı verici" dedi.

Paşinyan'ın bu açıklamasının hemen ardından Kremlin Sarayı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin, Karabağ'da savaşın tamamen durdurulması konusunda bir anlaşma imzaladığı duyuruldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, “Azerbaycan ve Ermenistan çatışma hattı boyunca mevzilerde saldırı durmaktadır. Tarafların askeri güçleri mevcut pozisyonda kalacaktır. Temas hattına Rusya Federasyonu Barış Güçleri konuşlandırılacaktır. Bu hat boyunca ulaşım merkezleri açılacaktır” dedi