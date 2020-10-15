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Ermenistan, Terter'de mezarlık ziyaretindeki sivilleri vurdu
Ermenistan, Terter'de mezarlık ziyaretinde bulunan sivilleri vurdu. Resmi olmayan ilk bilgilere göre, 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandığı bildirildi.
Dış Haberler 15.10.2020, 14:10
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Son dakika haberi.. Terter kent merkezindeki güvenlik yetkililerinden edinilen bilgilere göre Ermenistan silahlı güçleri, defin için mezarlığa giden bir grup Terter sakinini top atışlarıyla hedef aldı.
İsminin açıklanmasını istemeyen güvenlik yetkilisi, saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Topun isabet ettiği kabristanda birçok mezarlığın ağır şekilde tahrip edildiği, sivillere ait bir aracın da hasar aldığı görüldü.
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