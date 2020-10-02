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Ermenistan ordusuna ait tank SİHA ile vuruldu
Azerbaycan, Ermenistan’ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonu kapsamında Ermenistan ordusuna ait, bölgedeki yüksek bir dağ tepesin bulunan kaledeki ikmal noktasını ve tankı SİHA ile imha etti.
Dış Haberler 02.10.2020, 14:53
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Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan'a yönelik yürüttüğü operasyonlar 6'ncı gününde devam ediyor. Azerbaycan ordusu, yüksek bir dağın tepesindeki bölgede silah sağlayan ikmal tesisleri ve askeri teçhizatı Silahlı İnsanız Hava Aracı(SİHA) ile imha etti. Görüntüler ise Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınladı. Görüntülerde, bir tankın SİHA atışı ile imha edildiği anlarda yer aldı.
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