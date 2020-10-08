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Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı: 1 ölü ve yaralılar var

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlar sürerek Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı. Yapılan açıklamada bir sivilin hayatını kaybettiği ve aralıların olduğu söylenildi.

Dış Haberler 08.10.2020, 09:25
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Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı: 1 ölü ve yaralılar var

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. Ermenistan sabah saatlerinde yine sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.
Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerinde köylere Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından roket atıldı. Berde ve Ağcabadi köylerine de silahla ateş açıldı. Azerbaycan ordusunun olayla ilgili çalışmalara başladığı söylenildi.

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