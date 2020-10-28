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Ermenistan ordusu insani ateşkes ihlal ederek Terter'e ateş açtı

Ermenistan ordusu insani ateşkes ihalelerini sürdürerek, Azerbaycan’ın Terter bölgesine ateş açtı.

Dış Haberler 28.10.2020, 09:37
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Ermenistan ordusu insani ateşkes ihlal ederek Terter'e ateş açtı

Ermenistan ordusu, insani ateşkes ihlallerini sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun yerel saatle 07.30 sıralarında Terter bölgesine top bataryaları ve roketatar sistemleriyle ateş açtığı belirtildi.

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