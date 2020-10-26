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Ermenistan ordusu ateşkes ihlali yaptı
26 Ekim'de saat 08.00'de yeni bir insani ateşkes ilan edilmesine rağmen, Ermenistan ordusu varılan anlaşmayı bir kez daha ihlal etti.
Dış Haberler 26.10.2020, 08:47
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Ermenistan ordusu Azerbaycan askerlerine ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeni bir insani ateşkes ilan edilmesine rağmen yerel saatle 08.05'te Ermenistan ordusunun birlikleri, insani ateşkesi ihlal ederek Laçin'e bağlı Safiyan köyünde bulunan Azerbaycan ordusunun birliklerine Laçin yönünden ateş açtığı bildirildi.
Ermenistan ordusu Terter bölgesinde sivil yerleşim birimlerine ateş açtı.
Açıklamada, yeni insani ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Terter şehrini ve Terter'e bağlı köylerdeki sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı ifade edildi.
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