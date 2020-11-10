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Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan linç edildi

Başbakan Paşinyan'ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a karşı kaybettiğini duyurmasıyla ülke tam anlamıyla birbirine girdi. Son dakika haberine göre, sokağa dökülen öfkeli kalabalık hükümet binasını bastı, ortalığı yakıp yıktı. Meclis başkanı linç edilirken, Paşinyan'ın ofisine bile girildi.

Dış Haberler 10.11.2020, 10:17 10.11.2020, 10:47
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Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan linç edildi

Dağlık Karabağ savaşı kırk ikinci gününde bitti, Azerbaycanın tarihi zaferini ilan etmesiyle öfkeli Ermenistan halkı yenilgiyi hazmedemedi ve protesto gösterilerine başladı.

Paşinyan gece geç saatlerde, Ermenistan'ın işgalci olarak bulunduğu Dağlık Karabağ'da savaşın bittiğini duyurmuştu. Bozguna uğrayan Ermenistan'da, Başbakan Nikol Paşinyan anlaşmanın ardından "Başka seçeneğim yoktu" demiş ve şöyle devam etmişti.

"Bu durumla ilgili olarak size çok şey söylemek istiyorum ama yapamam çünkü sözlerim mevzilerinde duran askerleri tehlikeye atacak. "Aldığım karar, derinlemesine analizler ve askeri duruma ilişkin bilgi sahibi kişilerin değerlendirmeleri temelinde alındı." Protestocuların Paşinyan'ın başbakanlık makamına gittikleri, burada bulamayınca hükümet binasına yöneldikleri bildirildi. Çeşitli kaynaklardan düşmeye başlayan haberlere göre eylemciler binada tam kontrolü sağlamış durumda. Rus haber ajansı Sputnik muhabiri, eylemcilerin binaya hücüm ettiğini ve bazı odaları ele geçirdiği bilgisini geçti.  İlk kattaki camlar kırıldı ve hükümet binasının önündeki sokaktan silah sesleri gelmeye başladı. 

Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar atan bazı eylemcilerin kapıyı kırarak Paşinyan'ın ofisine girdi ancak başbakan ofisinde yoktu. Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP, inanılmaz fotoğrafları dünyaya servis etti. Olaydan bir süre hükümet binasının içerisinde kolluk kuvvetleri geldi. 

Yerel kaynaklar, Mirzoyan'ın göstericiler tarafından linç edildiğini ve hastaneye kaldırıldığını bildiriyor

#Ermenistan #linç
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