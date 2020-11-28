banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Veyis Ateş'ten canlı yayında yanlış twit kazası
Veyis Ateş'ten canlı yayında yanlış twit kazası
CHP Covid-19 Danışma Kurulu acil eylem planını açıkladı
CHP Covid-19 Danışma Kurulu acil eylem planını açıkladı
Ekonomik güven endeksi %3.5 azaldı
Ekonomik güven endeksi %3.5 azaldı
15 milyon kişiyi ilgilendiren ‘Sicil affı’ çıkarılmalı
15 milyon kişiyi ilgilendiren ‘Sicil affı’ çıkarılmalı

Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer'e Azerbaycan bayrağı dikildi

Azerbaycan ordusu, 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer şehrine Azerbaycan bayrağı dikti.

Dış Haberler 28.11.2020, 10:54
8
banner422

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer şehrine Azerbaycan bayrağı dikildiği bildirildi. Kelbecer'de Azerbaycan bayrağının dalgalandırıldığı anlar ve kent genelinden görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde Kelbecer'deki evlerin büyük oranla tahrip edildiği görüldü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e rapor veren asker, "Azerbaycan devlet bayrağı Kelbecer şehrinde dalgalanıyor. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın başkomutan. Karabağ Azerbaycan'dır" diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
açık