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Ermenistan işgalin kurtarılan Çereken köyü'nün görüntüleri paylaşıldı
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalin kurtarılan Çereken köyü'nün görüntülerini paylaştı.
Dış Haberler 21.10.2020, 12:22
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Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonları sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalin kurtarılan Cebrayıl'ın Çereken köyü'nün görüntülerini paylaştı.
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