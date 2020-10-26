banner363

banner380

banner381

banner396

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
"Fotoğraflar ile Cumhuriyet Sergisi"
Genç girişimciler, kendi imkanlarıyla solunum cihazı yaptı
Genç girişimciler, kendi imkanlarıyla solunum cihazı yaptı
Aydın'da yaşayanlar daha dikkatli olmalı...
Aydın'da yaşayanlar daha dikkatli olmalı...
SANKO Okullarının tenis başarısı
SANKO Okullarının tenis başarısı

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiği bölge görüntülendi

İşgalci Ermenistan ordusu tarafından üçüncü kez varılan ateşkes bir kez daha ihlal edildi.

Dış Haberler 26.10.2020, 16:53
2
Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiği bölge görüntülendi

İşgalci Ermenistan ordusu tarafından sabah saatlerinde atılan roket Terter bölgesinin Gazyan köyüne düştü. Saldırıda çok sayıda ev yerle bir olurken saldırı anında vatandaşların sığınaklarda olması olası bir faciayı önledi. Roketin düştüğü bölge İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülendi.


“Günde 100 mermi düşüyor”
Sabah saatlerinde Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ederek saldırı düzenlediğini belirten Müşfig Ahundov, “Sabah saatlerinde ateşkes ilan edildi. Bizde kendi işlerimiz ile meşguldük. Biraz vakit geçtikten sonra mermiler düşmeye başladı. Kaçarak sığınağa sığındık. Bulunduğumuz bölgede komşularımızın ve bizim evlerimize roket düştü. Yaklaşık bir aydır her gün mermi düşüyor. Bazı günler 100 ile 150 mermi düşüyor. En az bugün 5 mermi düştü. Birçok ev ve bahçeler hasar aldı” diye konuştu” açıklamasını yaptı.


Müşfig Ahundov, “Ermenilerin amacı kargaşa çıkarmak ve bizim buralardan kaçmamızı istiyorlar. Azerbaycan artık eskisi gibi değil. Hiç kimse evini yurdunu bırakarak kaçmıyor. Bugün bizim güçlü ve ihtişamlı ordumuz var. Başında Başkumandanımız var bizim için mücadele ediyorlar. Dünyanın birçok ülkesi Ermenistan’a yardım ediyor, bunu biz Azerbaycanlılar biliyoruz. Ermenistan’a yardım eden İslam ülkeleri de var. Azerbaycan bunlarla mücadele ediyor. Ordumuza inanıyoruz, güveniyoruz. Hak bizim tarafımızdadır” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
20°
açık
banner378
Namaz Vakti 26 Ekim 2020
İmsak 05:56
Güneş 07:21
Öğle 12:53
İkindi 15:47
Akşam 18:15
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Kasımpaşa 6 8
6. Antalyaspor 6 8
7. Malatyaspor 6 8
8. Göztepe 6 7
9. Erzurumspor 5 7
10. Sivasspor 4 7
11. Başakşehir 6 7
12. Gaziantep FK 6 7
13. Hatayspor 4 7
14. Konyaspor 5 6
15. Kayserispor 5 6
16. Çaykur Rizespor 5 5
17. Trabzonspor 6 5
18. Denizlispor 5 5
19. Beşiktaş 4 4
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Bursaspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Menemen Belediyespor 6 5
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Eskişehirspor 7 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3