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ERMENİSTAN'DAN MOSKOVA'YA REKOR GÖÇ...

Ermeni siyasetçi ve milletvekili Naira Zohrabyan, Rusya'nın Ermenistan vatandaşlarına sınırlarını açmasının ardından rekor sayıda kişinin Moskova'ya göç etmeye başladığını söyledi.

Dış Haberler 03.02.2021, 11:34
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ERMENİSTAN'DAN MOSKOVA'YA REKOR GÖÇ...

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferini kazanmasının ardından Ermenistan'daki Nikol Paşinyan hükümetine güven duymayan yüzlerce Ermeni halkı Rusya'nın kapıları açmasının ardından Moskova'ya göç ettiği ifade edildi. Ermeni siyasetçi ve milletvekili Naira Zohrabyan, Rusya'ya giden Ermenileri  gözlemlemek için Erivan'ın Zvartnots Havaalanına gitti.

"SON 30 YILIN EN BÜYÜK GÖÇÜYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Zohrabyan basına yaptığı açıklamada  “Havaalanından yeni geldim. Bir milletvekili olarak durumun nerede olduğunu görmek istedim. Durumun ne kadar gergin olduğunu tahmin edemezsiniz. Moskova'ya sadece gidiş için bilet alıyorlar. Ve dün gece bilet fiyatları 800-900 dolara yükseldi. Ermenistan 1990'larda bile son 30 yılın en büyük göçüyle karşılaşacak” dedi.

"VATANDAŞ PAŞİNYAN HÜKÜMETİNE GÜVENMİYOR"

Zohrabyan rekor sayıdaki göçün nedenlerini, Azerbaycan karşısında alınan yenilgi ve Paşinyan hükümetinin ekonomi politikları olduğunu ifade ederek, " Üçünçü neden de Ermenistan'daki ekonomik sıkıntılar. Alım gücü düştü" dedi.

PAŞİNYAN'A SÜRESİZ PROTESTO

Ermenistan’ın, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ordusuna yenilmesinin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a karşı süresiz protestolar başladı. Muhalefet, istifa talebiyle, başkent Erivan’daki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmayı sürdürürken, ülkede genel grevler Aralık ayından bu yana devam ediyor.Öte yandan, Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan, 10 Kasım'da yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden bildiriye imza atmıştı.

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