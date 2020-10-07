Ermenistan'dan atılan roketin Azerbaycan savunma sistemi tarafından engellendiği anlar

Geçtiğimiz 4 Ekim gecesi Mingeçevir bölgesinde bulunan Azerbaycan'a ait hidroelektrik su istasyonu, Ermenistan tarafından saldırıya uğramıştı. Ermenistan tarafından füze sistemiyle gerçekleştirilen saldırı, Mingeçevir'de bulunan İsrail üretimi “Demir Kubbe” savunma sistemi ile vurularak etkisiz hale getirilmişti. Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırısını engellediği anların görüntüleri paylaşıldı. Etkisiz hale getirilen füzelerin dış bölümünün ise santralin yanına düşerek betona saplandığı görüldü.