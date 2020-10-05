Ermenistan'da sağlık sistemi çöktü

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun ikinci haftasında Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeyi sürdürüyor. Cephe hattındaki çatışmalar devam ederken Ermenistan ordusunun askerleri, mevzileri ve araçları ağır hasar aldı.

HASTANELERDE YER YOK

Ermenistan'a kaşı Türk SİHA'larını kullanan Azerbaycan ordusu, cephede Ermeni askeri bırakmazken Ermenistan'daki hastanelerde ise boş yer kalmadı. Son olarak Hankendi'de yaralı Ermeni askerlerin götürüldüğü askeri hastanede sağlık sistemi çöktü. Görüntülerde yataklarda yer olmaması nedeniyle yaralıların hastane koridorunda tutulduğu görüldü.

"22 YERLEŞİM YERİ KURTARILDI"

Öte yandan cephedeki ilerleyişini emin adımlarla sürdüren Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardığı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı, güzel haberi şu ifadeler ile paylaştı: "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekâtta bugüne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı"