Ermenistan'da kaçma sırası hükümette

Ermenistan’da, Azerbaycan ile Dağlık Karabağ’da çatışmaları sona erdiren anlaşmanın imzalaması nedeniyle hükümetin istifası için düzenlenen gösterilerinde 60'tan fazla kişi gözaltına alındı.

Ermenistan’ın başkenti Erivan'daki Özgürlük Meydanı ve Matenadaran Enstitüsü'nün önünde, muhalif partilerce düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Başbakan Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesine karşı çıkan protestocular, hükümetin istifa etmesini istedi.

Gösterilerde, muhalif "Müreffeh Ermenistan" Partisi Başkanı Gagik Tsarukyan, eski Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcıları Ara Sahakian ve Eduard Şarmazanov, eski Ulusal Güvenlik Servisi Müdürü Artur Vanetsyan'ın yanı sıra 60'ın üzerinde kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ülkede, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da ateşkesin ilan edilmesinden bu yana hükümet karşıtı protestolar düzenleniyor.

Öte yandan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ulusa seslenerek, Dağlık Karabağ'da ateşkesin ilan edilmesine ilişkin Azerbaycan ile yaptıkları anlaşmanın kötü olduğunu ancak durumun daha da kötü hale getirilmemesi gerektiğini belirtti.

"Anlaşmayı imzalamasaydık Karabağ’daki 20 bin asker kuşatılacaktı" diyen Paşinyan, bu anlaşmanın Karabağ meselesine son noktanın konulduğu anlamına gelmediğini savundu.

SAVUNMA BAKANI İSTİFA ETTİ

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan istifa ettiğini açıkladı.

Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonlar hakkında günlük bilgi veren Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, bilgilendirme alanındaki görevini bıraktığını belirtti.

Hovhannisyan, Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Bu savaş sırasında savaşımı dördüncü alan olan 'bilgi alanı'nda yürüttüm. Nasıl yaptığım, zaman ve profesyonel araştırmacılar tarafından değerlendirilecektir" diye belirtti.

"KAZANACAĞIMIZA İNANIYORDUM"

Hovhannisyan şöyle devam etti:

"Başarısız olmayan hiç kimse yoktur. Kamuoyuna verdiğim bilgiler genel olarak Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ve Artsakh (Karabağ) Savunma Ordusu'nun raporlarına dayanıyordu. Evet, kazanacağımızdan emindim, bu güven yoldaşlarımın savaş alanında verdiği mücadeleden kaynaklanıyordu. 9 Kasım itibariyle bu görevi bıraktım."

"Kahraman şehitlerimizin önünde eğiliyorum" diyen Hovhannisyan, siyasete karışmayacağını ve hayatını yeni neslin eğitimine katkıda sağlayarak geçirmek istediğini belirtti.

AB ATEŞKESE UYMA ÇAĞRISI YAPTI

Avrupa Birliği (AB),Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan'ın vardığı ateşkes anlaşmasına uyulması çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Yüksek Temsilci Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Borrell, görüşmelerde ateşkes anlaşmasına uyulmasının önemine vurgu yaparak, anlaşmanın kalıcı barışa yönelik çözüm için gösterilecek çabalara ortam sağlayacağı umudunu iletti.

AB'nin bölgede çatışmalardan zarar gören sivillere insani yardım yapmaya hazır olduğunu aktaran Borrell, AB'nin AGİT Minsk Grubu Eş Başkanlığı formatını desteklemeye yönelik taahhüdünü hatırlattı. Borrell, kalıcı barış için AGİT Minsk Grubu EŞ Başkanlarının çabalarına katkı sunmaya hazır olduklarını da bildirdi.

Borrell, ayrıca gelecek haftalarda düzenlenecek AB-Ermenistan Ortaklık Konseyi ile AB-Azerbaycan İşbirliği Konseyi öncesinde iki bakan ile irtibatta kalma isteğini vurguladı.

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın başlattığı saldırılar sonrasında 44 gün süren çatışmaların ardından ateşkes anlaşması imzalamıştı.