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Ermenistan, Azerbaycan'a saldırdı

Son dakika: Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Ermenilerin Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine ateş açması sonucu siviller hayatlarını kaybetti ve yaralandı.

Dış Haberler 27.09.2020, 08:12
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Ermenistan, Azerbaycan'a saldırdı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Azerbaycanlı sivillerden hayatlarını kaybedenler var.

ALTYAPI DA ZARAR GÖRDÜ

Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı.

MİSİLLEME YAPILDI

Sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği, Azerbaycan ordusunun da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğu bildirildi.

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