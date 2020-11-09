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Ermenistan askerleri mevzilerini bırakarak kaçtı

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu askerleri Hocavend yönündeki mevzilerini bırakarak kaçtı.

Dış Haberler 09.11.2020, 09:09
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Azerbaycan Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Hocavend yönünde gerçekleştirdiği taarruz sonucu Ermenistan ordusuna ağır darbe vurulduğu ifade edildi. Savunma Bakanlığı, ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu askerlerinin mevzilerini bırakarak kaçtığı belirtildi. Bakanlık, saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.

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