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Ermenilerin sivil katliam planı. Paşinyan'ın danışmanı Harutyunyan katliam planı açıkladı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın askeri danışmanı Harutyunyan, canlı yayında amaçlarının Azerbaycanlı sivilleri vurarak panik yaratmak olduğunu söyledi.

Dış Haberler 07.10.2020, 16:24
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Ermenilerin sivil katliam planı. Paşinyan'ın danışmanı Harutyunyan katliam planı açıkladı

Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmaya devam ederken, Ermenistan tarafı Azerbaycanlı sivilleri hedef alıyor.

Kirli planlar yapan Ermenistan sivilleri hedef alarak panik yaratma derdinde.

HEDEFLERİNİN SİVİL NÜFUSU VURMAK OLDUĞUNU AÇIKLADI

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Kıdemli Askeri Danışmanı Vagharshak Harutyunyan, Rusya'da yayın yapan televizyon kanalına konuştu.

Harutyunyan hedeflerinin Azerbaycan'ın sivil nüfusunu ağır silahlarla vurarak panik oluşturmak olduğunu açıkladı

YAPIMCI YAYINI DURDURDU

Harutyunyan itiraf niteliğinde ifadeler kullandı: ''Şimdi yeni bir askeri taktik geliştirdik. Hava sistemlerini (SİHA'lar) imha etmek ve yerleşim noktalarını bombalamak; panik için.'' Bu sözler üzerine programın yapımcısı yayını durdurarak, reklam arasına gitti.

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