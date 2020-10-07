Ermenilerin sivil katliam planı. Paşinyan'ın danışmanı Harutyunyan katliam planı açıkladı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın askeri danışmanı Harutyunyan, canlı yayında amaçlarının Azerbaycanlı sivilleri vurarak panik yaratmak olduğunu söyledi.
Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmaya devam ederken, Ermenistan tarafı Azerbaycanlı sivilleri hedef alıyor.
Kirli planlar yapan Ermenistan sivilleri hedef alarak panik yaratma derdinde.
HEDEFLERİNİN SİVİL NÜFUSU VURMAK OLDUĞUNU AÇIKLADI
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Kıdemli Askeri Danışmanı Vagharshak Harutyunyan, Rusya'da yayın yapan televizyon kanalına konuştu.
Harutyunyan hedeflerinin Azerbaycan'ın sivil nüfusunu ağır silahlarla vurarak panik oluşturmak olduğunu açıkladı
YAPIMCI YAYINI DURDURDU
Harutyunyan itiraf niteliğinde ifadeler kullandı: ''Şimdi yeni bir askeri taktik geliştirdik. Hava sistemlerini (SİHA'lar) imha etmek ve yerleşim noktalarını bombalamak; panik için.'' Bu sözler üzerine programın yapımcısı yayını durdurarak, reklam arasına gitti.
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