Ermeniler için savaşan PKK'lı teröristlerin cesetleri Halep'te

30 yıllık Ermenistan işgalinden 44 günlük bir harekatla kurtarılan Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu tarafından, aylık 1000 dolar ve Ermenistan vatandaşlığı sözü ile Ermenistan için savaşan PKK'lılar da öldürüldü.

Azerbaycan'a karşı Suriye'den gelerek Ermenistan'ın yanında savaşan PKK'lılar için dün cenaze töreni düzenlendi

HALEP'TE GÖMÜLDÜLER

Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusunda savaşan 30 PKK'lın cesedi Suriye'de Halep'e getrilerek gömüldü. Cenaze töreninde PKK'lılar için ayin düzenlendi.

PKK'LILARIN 1000 DOLAR KARŞILIĞI ERMENİSTAN SAFLARINDA SAVAŞTIKLARINI İTİRAF ETMİŞTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da PKK'lı teröristleri en ön safta kullandığını söylemişti.

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan da PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmiş, bu teröristlerin 1000 dolar maaş aldıklarını açıklamıştı.