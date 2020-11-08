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Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım

Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Alen Simonyan'ın şehit Azerbaycanlı askerlerin cansız bedenlerinin domuzlara yedirilmesine ait görüntüleri paylaşması, sosyal medyada infial yarattı. Bu görüntüleri ilk başta sansürlemeyen Twitter ise gelen tepkiler sonrasında söz konusu paylaşımı siteden kaldırdı.

Dış Haberler 08.11.2020, 11:53 08.11.2020, 11:56
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Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım

27 Eylül'den bu yana Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri almak için harekat başlatan Azerbaycan, cephedeki ilerleyişine emin adımlarla devam ediyor. Azerbaycan, 4 kenti ve birçok köyü işgalden kurtarırken aynı zamanda Ermenistan ordusuna da büyük zaiyatlar verdirdi. Cephede savaşacak asker tutmakta zorlanan Ermeniler ise hain saldırılarını başka platformlara taşıdı.

ŞEHİTLERİN CANSIZ BEDENİ DOMUZLARA YEDİRİLDİ

Savaşı kuralına göre yaşamayı bilmeyen Ermenistan'da meclis başkan yardımcısı Alen Simonyan, Twitter üzerinden bir video paylaştı. Videoda şehit edilen Azerbaycanlı askerlerin cansız bedenlerinin domuzlara yedirildiği anlar olduğu iddia edildi.

PAYLAŞIMI SİLİNDİ

Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Alen Simonyan'ın paylaşımı sonrasında sosyal medya ayağa kalktı. Gelen tepkiler sonrasında Twitter, Simonyan'ın paylaşımını sildi.

Tepki paylaşımlarından bazıları:

Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzlara yedirdiler
Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzlara yedirdiler
Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzlara yedirdiler
Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzlara yedirdiler
Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzlara yedirdiler
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