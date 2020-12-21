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Ermeni işgalinden kurtarılan Garacallı köyü görüntülendi
Azerbaycan, 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl iline bağlı Garacallı köyüne ilişkin görüntüleri yayınladı.
Dış Haberler 21.12.2020, 14:57 21.12.2020, 14:59
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Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalar durmuştu. Ermenistan'ın imzaladığı Ateşkes Anlaşmasıyla, Azerbaycan hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış hem de Ermenistan'a 7 bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl'a bağlı Garacallı köyünün görüntülerini yayınladı. Azerbaycan tarafından yayınlanan görüntülerde, Garacallı köyündeki evlerin tamamen harap olduğu ve kullanılamaz hale geldiği anlaşılıyor.
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