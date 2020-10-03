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Ermeni askerleri beyaz bayrakla teslim oldu

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan ordusuna karşı yürüttüğü operasyon devam ederken, bazı Ermeni askerleri beyaz bayrak sallayarak teslim oldu.

Dış Haberler 03.10.2020, 17:33
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Ermeni askerleri beyaz bayrakla teslim oldu

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a karşı başlattığı operasyon devam ediyor.

Azerbaycan ordusu çeşitli yönlerde hareket ederek ve yeni üsler kurarak Ermenistan güçlerinin bulunduğu bölgeleri temizleyerek ilerliyor.

Ermeni askerlerinin beyaz bayrak sallayarak teslim olmasına ilişkin fotoğraflar yayınlandı.

Fotoğraflarda bir grup Ermenistan askerinin ellerindeki beyaz bayrakla teslim olduğu ve Azerbaycan askerleri tarafından esir alındığı görülüyor.

Öte yandan 27 Eylül'de başlayan şiddetli çatışmalarda Ermenistan'a ait silahlar ve askeri teçhizatlar da ele geçirildi.

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