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Endonezya'da 6.9 büyüklüğünde deprem
Endonezya açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Dış Haberler 21.08.2020, 12:14
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Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssünün Doğu Nusa Tenggara bölgesi Larantuka ilçesinin 171 kilometre güneydoğusu olduğu ifade edildi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can ya da mal kaybına yönelik herhangi bir açıklama da yapılmadı.
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