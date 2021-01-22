banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Elon Musk kazanana 100 milyon dolar verecek
Elon Musk kazanana 100 milyon dolar verecek
Hiçbir vatandaşımızın sokakta yatmasını kaldıramayız
Hiçbir vatandaşımızın sokakta yatmasını kaldıramayız
KKTC'de 5.3 büyüklüğünde deprem
KKTC'de 5.3 büyüklüğünde deprem
Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti
Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti

Elon Musk kazanana 100 milyon dolar verecek

Tesla ve Spacex'in sahibi ve CEO'su olan Elon Musk, geliştirilecek en iyi karbon yakalama sistemine 100 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu.

Dış Haberler 22.01.2021, 09:37 22.01.2021, 09:42
1
Elon Musk kazanana 100 milyon dolar verecek

İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) gezegenimizin bir numaralı küresel gündemi olmaya devam ediyor. Ancak Dünya'yı bekleyen daha ciddi ve sonuçları bakımından daha yıkıcı olma potansiyeline sahip bir sorun daha var: Küresel Isınma. 

Gezegenimizin dört bir noktasında küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle mücadele veriliyor. Bu mücadeleye katılan son isim Elon Musk oldu.  Tesla ve Spacex'in sahibi ve CEO'su olan Elon  Musk, geliştirilecek en iyi karbon yakalama sistemine 100 milyon dolar (yaklaşık 740 milyon TL) bağışlayacağını duyurdu. 

Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un ardından dünyanın en zengin ikinci insanı konumunda olan Musk açıklamayı kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptı. Musk'ın dün gece saatlerinde yaptığı açıklama kısa sürede 250 binin üzerinde kullanıcı tarafından beğenildi. Musk konu ile ilgili detaylı açıklamayı önümüzdeki hafta yapacağını belirtti.

KARBON YAKALAMA SİSTEMİ NEDİR? 

Karbon yakalama sistemi iklim değişikliğini önlemek için, büyük enerji tesislerinden ve enerji santrallerinden CO2'yi yakalayıp, sıkıştırarak, daha sonra bunu havaya salmak yerine, yeraltına, örneğin, tükenmiş petrol yataklarına enjekte etmek anlamına gelen bir yöntem. 

ELON MUSK KİMDİR?

Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzayı devletlerin tekelinden kurtaran ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk kuşkusuz son dönemin en sıra dışı isimlerinden biri. Elon Musk’ın yaşam hikayesi en az yatırım yaptığı sektörler kadar ilginç. İşte Güney Afrika asıllı Elon Musk'un hikayesi...

GENÇ YAŞTA ZORBALIK İLE TANIŞTI  

1971 yılında Güney Afrika’nın başkenti  Pretorya’da doğan Elon Musk, ebeveynlerinin boşanması sonrası zor bir çocukluk geçirdi. Onu tanıyanlar Musk'ı son derece içine kapanık bir çocuk olarak tanımlıyor. Yaşıtlarına kıyasla çok fazla kitap okuyan Musk, 9 yaşında  Britannica ansiklopedisini okuyup bitirmişti.

Akranlarından farklı olması zorbalık ile ilkokul yıllarında tanışmasına neden oldu. Hatta bir gün okul arkadaşları tarafından merdivenden itildi. Aldığı darbeler yüzünden bilincini kaybetmişti. 10 yaşına geldiğinde hayatını değiştirecek yepyeni bir şey ile tanıştı. 5 kilobyte RAM’e ev sahipliği yapan Commodore VIC-20'nin sahibi olan Musk, kısa sürede 'Basic Programlama Dili'ni öğreten kitabı tabiri caizse hatmetmişti.

12 YAŞINDA İLK PARASINI KAZANDI   

Musk bu iştahanın meyvesini 2 yıl sonra aldı. Kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrenen Musk, 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı. 17 yaşında geldiğinde Musk'ın hayalleri Güney Afrika'ya sığmaz hale gelmişti. Çareyi boşandıktan sonra Kanaya'ta giden annesinin yanına taşınmakta buldu.  Musk'ın taşınma isteğinin altında yatan bir başka sebep ise ülkedeki zorunlu askerlik görevini yapmak zorunda kalmamaktı. 

1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı. Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yandal diplomasının sahibi oldu.

Tabiri caizse artık iyice serpilen teknoloji dünyasında oyunun kurallarını değiştirmeye hazırdı. Kardeşi Kimbal Musk ile beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçirdiler. Musk ve kardeşi 1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında  AltaVista'ya sattı. Zip2’nin yüzde 7’lik hissesinin sahibi olan Musk’ın cebine 22 milyon dolar girdi. Milenyuma sayılı aylar kala adını duyurmuş ve milyonerler kulübüne adımını atmıştı. Aynı yılın Mart ayında 10 milyon dolar yatırım ile çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan  X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu. 2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.   
 

Musk’ın yüzde 11,7’lik PayPal hissesi ona bu satıştan 165 milyon dolar kazandırdı. Bu meblağ pek çok kişi için ömür boyu çalışmama garantisi sunacak bir rakamdı. Ancak Musk bu parayı hayallerini gerçekleştirmek için son kuruşuna kadar kullanmayı tercih etti. Serveti büyüdükçe hayallerine daha da yaklaşıyordu.   

Musk’ın kazandığı 165 milyon dolar ile bugün onun adını duymamıza vesile olan şirketlerin temelini attı. 2001 yılında uzaya göndereceğini umduğu Rus balistik füzelerini satın almaya çalışırken, uzay seyahatini araştırmaya başladı. Bunun yerine SpaceX firmasında kendi roketlerini yapmaya başladı. Uzayı devlet tekelinden çıkarma hayali için 100 milyon dolardan fazla yatırım yaparak kariyerinin en büyük riskini almıştı. Şirket, tekrar kullanılabilir roket yapımında öncü oldu.

“HAYATIMIN EN ZOR YILIYDI"

2004'te teknoloji girişimi Tesla Motors'a finansal destek sağladı. Tesla 2006’da Elon Musk’ın da aktif rol aldığı projesini tamamlayarak ilk elektirkli modeli Roaster’ı görücüye çıkardı. 2008 yılındaki finansal kriz Musk’ı iflasın eşiğine getirdi. Tesla’yı kurtarmak için cebinden 40 milyon dolar verdi, bankadan da 40 milyon dolarlık kerdi çekti. Aynı yıl bankaya teminat olarak gösterdiği Tesla’nın CEO’su oldu. Gemiyi fırtınadan yara almadan çıkarmak için tüm güce sahip olmuştu.

Musk daha sonra kuzenleriyle solar paneller üreten SolarCity şirketini kurdu. Amacı temiz enerjiyi kolay erişilebilir hale getirmekti.  SpaceX, Tesla, ve SolarCity’ye yaptığı yatırımlar sonrası nerdeyse meteliksiz duruma düşmüştü. Musk yıllar sonra 2008’i “Hayatımın en zor yılıydı” sözleri ile özetleyecekti. Bir dönem hayatını idame ettirebilmek için bireysel kredi çekecek duruma geldi. 2009’a sayılı günler kala son dönemdeki en iyi haberi aldı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) SpaceX ile  1.5 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı.  SpaceX Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçti.

IRON MAN'E İLHAM VERDİ

Artık aldığı risklerin meyvelerini toplama zamanı gelmişti. 2010 yılında Tesla borsaya açıldı ve 226 milyon dolar değerinde yatırım aldı. Musk aynı dönemde 15 milyon dolar değerinde Tesla hissesi sattı. Elektrikli otomobil devriminin öncüsü olacak şirket yıllar sonra en değerli otomotiv şirketi olarak Musk’ın aldığı riskin karşılığını verdi.  

Musk artık Hollywood’un da dikkatini çekmeye başlamıştı. Iron Man filminde Tony Stark  karakterini canlandıracak olan Robert Downey Jr, bu role hazırlanırken  Musk’tan yardım aldı. Musk’ın bu desteğine karşılık serinin ikinci filminde ünlü girişimci kısa da olsa bir rol alma şansı yakaladı.

2015 yılına gelindiğinde SpaceX 24’üncü uzay misyonuna imza atmıştı. Bir yıl sonra şirketin geliştirdiği Falcon 9 roketi okyanusun üzerine kurulan platforma ilk başarılı inişini gerçekleştirdi. Musk'ın yıllardır hayalini kurduğu yeniden kullanılabilir roket projesi şüphe duyulamaz hale gelmişti. Falcon 9 tecrübesinden faydalanılarak üretilen Falcon Heavy 2018’deki tarihi misyon ile hem yatırımcıların hem de Musk’ın yüzünü güldürdü.

Dünyanın en güçlü roketi ünvanının sahibi olan Falcon Heavy'yi başarılı bir şekilde uzaya fırlatan Musk pazarlama alanında da usta olduğunu rokete Tesla marka bir araç yerleştirerek kanıtladı. Günlerce dünya basını ve sosyal medya uzaya gönderilen ilk otomobil ve içindeki mankeni konuştu.

'YAPAY ZEKA'YA KARŞI İLK ADIM

Artık tüm hayallerini gerçeğe dönüştürmeye yetecek karar parası vardı ve hayallerini ertelemeyerek Hyperloop için ilk adımları attı. 'Vakumlu tüp içerisinde seyahat aracı' olarak anılan projenin amacı Los Angeles'tan San Francisco'ya yolcuları 30 dakika içinde götürebilmekti. Aynı yıllarda ‘Boring Company’ isimli bir şirket kuran Musk, otomobil trafiğini yerin altına taşıma fikrini ortaya attı. Musk’a göre, bu tünellere yerleştirilecek düzenek ile otomobiller saatte 250 kilometre hızla ulaştırarak trafik sorununun çözülmesine yardımcı olacaktı.

Musk’ın şehir trafiğinin dışında çözmek istediği bir “sorun” daha vardı. Teknolojik ilerlemenin bir sonucu olarak yapay zekanın insanoğluna hükmedeceği kehanetini defalarca farklı platformlarda dile getiren Musk, OpenAI isimli şirketin kuruluşunda yer aldı. Yapay zekayı insanoğlunun bugüne kadar karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olarak tanımlayan Musk bunun çözümünün insanların da yapay zeka gibi bir beyin yapısına sahip olmasından geçtiği düşüncesi ile Neuralink’i kurdu.

Musk, bu adım ile insan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlarla bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma projesine start verdi. Bu projenin ilk prototipini hayata geçiren  Musk insan beynine takılacak çipler sayesinde 5 yıl içinde dil öğrenmeye gerek kalmayacağı iddiasında. Zira pille çalışan çip, kafatasına yerleştirilecek ve beyne elektrotlar gönderebilecek. Bu sayede tıpkı bilgisayarlara yüklenen programlar gibi insan beynine bilgi yüklemek mümkün olacak.  

Musk Tesla'nın hisselererinin yılın başından bu yana yüzde 500'ün üzerinde artması sonrası Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg’i ve Bill Gates'ş geçerek en zenginler listesinde ikinci sıraya yerleşti.

Yorumlar (0)
banner422
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Eibar 19 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 19 12