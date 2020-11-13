Elon Musk: Düzmece birşeyler dönüyor... Dört test oldum… İkisi pozitif ikisi negatif

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, uluslararası kamuoyunun yakından tanıdığı isimleri de vurmaya devam ediyor.

Virüsün pençesine düşen son isim Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin kurucusu dünyaca ünlü iş adamı Elon Musk oldu. Ancak 49 yaşındaki iş adamının yaptığı açıklamalar kafaları karıştırdı.

‘DÜZMECE BİR ŞEYLER DÖNÜYOR’

Sosyal medya hesabından mesajlar paylaşan Musk, “Oldukça düzmece bir şeyler dönüyor. Bugün dört kez corona testine girdim. İki testin sonucu negatif, diğer iki testin sonucu ise pozitif çıktı. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire. BD’nin hızlı antijen testi” dedi.

‘HERKESİN BAŞINA GELİYORDUR’



53 milyon takipçisi arasından gelen sorulardan birini de yanıtlayan Musk, “Eğer bu benim başıma geliyorsa, başkalarının da başına geliyordur. Farklı laboratuvarlardan PCR testi yaptırıyorum. Sonuçları 24 saat içinde belli olur” ifadelerini kullandı.

Musk’ın bu açıklamaları, testlerin güvenilirliğine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.