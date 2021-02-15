'El Turco' lakaplı devlet eski başkanı Carlos Menem 90 yaşında yaşamını yitirdi

Arjantin'in 'El Turco' lakaplı devlet eski başkanı Carlos Menem, idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Latin Amerika ülkesi Arjantin'de yönetimine neo-liberal politikaların damga vurduğu ve yaygın yolsuzlukla anılan eski devlet başkanı Carlos Menem 90 yaşında öldü. Suriye doğumlu olan Menem, 'El Turco' olarak tanınıyordu.

ADI BİRÇOK DAVAYA KARIŞMIŞTI

Arjantin devlet eski başkanı Carlos Menem, Ekvador ve Hırvatistan'a yasa dışı yollardan silah satışı suçlamasıyla 2001'de gözaltına alınmış ve 2018'de zaman aşımından beraat etmişti.

Menem, Mart 2019'da, 1994'te Buenos Aires'te 85 kişinin hayatını kaybettiği Yahudi Derneğine (AMIA) yapılan saldırının "soruşturmasına müdahale etmek" suçuyla yargılanmıştı.