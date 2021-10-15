Dünyanın kalan zamanı için Kanada'lı uzmanlar tarih verdi

Yaklaşık iki yıldır Koronavirüs ile mücadele eden dünyayı bekleyen daha büyük bir tehlike var; Iklim Değişikliği. Bilim insanları yıllardır böyle bir salgına karşı uyarılarda bulunuyordu. Maalesef onlara kulak asmadık. Şimdi ise İklim Değişikliği ve Küresel Isınma konusunda tabiri caizse son dönemece giriyoruz.

Dünya artık iyiden iyiye alarm veriyor. Bilim insanları ulusların bu alanda ortak adımlar atmasının önemine vurgu yaparken tehlikenin boyutlarını gözler önüne seren son araştırma Kanada'dan geldi.

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Kanada'nın McGill Üniversitesi'nde görev alan uzmanlar, üç potansiyel sera gazı azaltma senaryosunu değerlendirdi.

En kötü senaryoya göre, CO2 emisyonları artmaya devam ederse Amazon'un çorak, Amerika kıtası tropikal ve Hindistan ise yaşamak için çok sıcak olacak.

Ekip 2500 yılında gerçekleşecek bu durumun Dünya'nın insanlar için 'uzaylı' bir gezegen konumuna gelmesi anlamı taşıdığının altını çizdi.

KORUYUCU GİYSİ OLMADAN YAŞANAMAYACAK!

Zira bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda bu bölgelerde tıpkı bir gezegeni ziyaret eden astronotlar gibi koruyu giysiler olmadan yaşanılamayacak.

Elde ettikleri sonuçları değerlendiren çevre bilimci Christopher Lyon 'Gelecek nesillerin karşılaşabileceği Dünya'yı ve o Dünya'yı onlar için adil ve yaşanabilir kılmak için şimdi neler yapabileceğimizi tasavvur etmemiz gerekiyor' dedi.

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En iyi senaryoda bile okyanus seviyelerinin yükseldiğini belirten Lyon sözlerine şöyle devam etti;

'Paris Anlaşması hedeflerine ulaşamazsak ve emisyonlar artmaya devam ederse, dünyanın birçok yerinde çarpıcı bir şekilde değişecek.'

Koronavirüs benzeri bir salgın konusunda yıllarca uyarılan ve bu uyarıları göz ardı eden dünya bunun acısını hala çekiyor.

Görünen o ki gezegenimizin kaderini bu sefer iklim değişikliği ile ilgili yapılan uyarıları dinleyip dinlememek arasında vereceğimiz karar tayin edecek.