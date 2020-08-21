Dubai, turizmi canlandırmak için bu kararı aldı

Pandemiden dolayı evde kalınan süre boyunca, Dubai’deki iki büyük alkol dağıtıcısı, satışları artırmak umuduyla ilk kez evlere yasal alkol dağıtımına başladı. Şehir yönetimi, sakinlere yasal olarak satın alma izni veren sistemi değiştirdi.

Yasaya göre, gayrimüslim sakinlerin Dubai polisi tarafından verilen, alkollü içecek almalarına, taşımalarına ve tüketmelerine izin veren kırmızı plastik kartlar taşımaları gerekiyor. Aksi takdirde, para cezası ve tutuklama ile karşı karşıya kalmak mümkün. Bu kırmızı kartlar artık siyah kartla ve sadece bir Emirlik ulusal kimlik kartı gerektiren basitleştirilmiş bir başvuru süreciyle değiştirildi. Başvuru için de artık işverenin izni gerekmiyor. Daha önce gayrimüslim çalışanlar şartları sağlasa dahi işverenlerin kart almalarını engelleme hakkı vardı. Bunun yanı sıra maaşa dayalı satın alma kısıtlamaları da hafifletildi.

Yeni kart sistemi ile turist ve ziyaretçilerin sadece pasaportlarını kullanarak distribütörlerden alkol satın almalarına olanak tanınarak, ziyaretçilerin alkol bulundurmaktan tutuklanmasına neden olan yasal boşluk da kapatılmış olacak.

Birleşik Arap Emirlikleri, 64 bin doğrulanmış vaka ve 360 ölümle hala koronavirüs sorunuyla karşı karşıya. Ancak turizme yeniden kapılarını açan Dubai, turist çekmek için büyük reklam veriyor. Kent ayrıca eylül ayından itibaren Hindistan Premier Ligi kriketine ev sahipliği yapacak gibi görünüyor. (euronews)