Donald Trump Amerika'yı ikiye böldü...

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Kongre binasına yönelik baskınla ilgili ‘isyana teşvik’ suçundan beraat etmesi, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında derin bir bölünmeye neden oldu. Demokratlar, 6 Ocak’ta destekçilerinin Kongre binasına düzenlediği, 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyla ilgili olarak eski başkan hakkında hukuki ve ceza davası açmayı planladıklarını söylüyor. Trump, Senato’daki azil davasında aklanırken, oylamada eski başkanın mahkum edilmesine yetecek üçte iki çoğunluğa ulaşılamadı.

ALEYHTE OY VERENLER



Oylamada 100 senatörden 57’si Trump’ın görevinden azledilmesi yönünde oy kullanırken, 43 senatör ise Trump lehine oy kullandı. Trump aleyhine oy veren 7 Cumhuriyetçiden bazıları eyaletlerinde tepkiyle karşılaştı. Trump’ı suçlu bulan Cumhuriyetçilerden Senatör Bill Cassidy, gerçekler öğrenildikçe seçmenlerden çoğunun onunla aynı fikirde olacağına inandığını söyledi. Cassidy ABC kanalına verdiği röportajda, “Gerçekleri görme fırsatım oldu. Bu gerçekler gün geçtikçe açığa çıktığında ve insanlar onlara kendileri bakma fırsatı bulduklarında aynı fikirde olacaklar” dedi. Pennsylvania’daki parti lideri Lawrence Tabas da Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey’i aleyhte oy kullanmakla eleştirdi. Demokrat Senatör Chris Coons ise, “Eski Başkan Trump aleyhinde hem hukuki, hem de cezai daha fazla işlem yapılmasının zemini olduğunu düşünüyorum. 6 Ocak olaylarını araştırmak için 9/11 tarzı bir komisyon kurulması gerek” dedi. Kongre binasına yapılan saldırı, yetkililerin güvenliği için korkarak kongreden tahliye edilmelerine neden oldu.

BIDEN, BİRLİK ÇAĞRISINDA BULUNDU



20 Ocak’ta göreve başlayan Biden, her ABD’linin gerçeği savunmak için görev ve sorumluluğu olduğunu söyleyerek, ‘bu sivil savaşı iyileştirmek ve ulusun ruhunu iyileştirmek’ için birlik çağrısında bulundu. Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ise Trump’ın mahkumiyetini desteklemeyen Cumhuriyetçileri ‘korkak’ olarak nitelendirdi. Trump’ın mahkumiyeti için oy veren Cumhuriyetçi Senatörler arasında Richard Burr, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney ve Ben Sasse de vardı. Alaska’dan Murkowski duruşmadan sonra Politico’ya yaptığı açıklamada, “Oyumdan memnun olmayan pek çok Alaskalı olduğundan eminim, ancak oyumdan gurur duyan birçok Alaskalı olduğuna da eminim” dedi. Kendisini desteklemeyen Cumhuriyetçileri defalarca tehdit eden Trump, Senato’da beraat etmesinin ardından siyasi yolculuğunun yeni başladığını dile getirdi.