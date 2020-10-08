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Doktor Conley: 'Trump'ın 4 gündür ateşi, 24 saattir semptomu yok'
Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, Trump'ın son 4 gündür ateşinin, 24 saattir semptomunun olmadığını açıkladı.
Dış Haberler 08.10.2020, 08:52
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Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley'den yeni açıklama geldi. Doktor Conley, Başkan Trump'ın son 4 gündür ateşinin ve 24 saattir de semptomunun olmadığını duyurdu. Conley, Trump'ın değerlerinin tamamının sabit ve normal aralıkta olduğunu belirtti. Başkan Trump'ın hastaneye yatırıldığı günlerden sonra oksijen desteğine hiç ihtiyaç duymadığını ifade eden Conley, durumu yakından takip ettiklerini aktardı.
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