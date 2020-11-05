Demokratların adayı Biden, Beyaz Saray yarışında zafere bir adım daha yakın

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kazanan taraf henüz belirsizken, gözler oy sayım işleminin devam ettiği Georgia, Kuzey Carolina, Nevada ve Pensilvanya'da. Söz konusu eyaletlerden çıkacak sonuca göre ülkede başkanlık koltuğuna hangi adayın oturacağının netleşmesi bekleniyor. Şu ana kadar ülke genelinde oyların yüzde 50.4'ünü alan Biden 264 delegeye ulaşırken, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise oyların yüzde 47.9'luk kısmını alarak 214 delegeye ulaştı. Başkanlık koltuğuna oturabilmek için adayların en az 270 delegeye ulaşması gerekiyor. Salıncak eyaletlerden 11 delegeli Arizona eyaletinde ve 6 delegeli Nevada'da sonuçların netleşmesiyle Demokrat Partinin adayı Joe Biden'ın zafer konuşması yapması bekleniyor.

Oy sayımının devam ettiği 16 delegeli Georgia eyaletinde şu ana kadar oyların yüzde 99'ı sayılırken, Trump oyların yüzde 49.5'ini, Biden ise yüzde 49.2'sini aldı. 15 delegeli Kuzey Carolina'da oyların yüzde 94'ü sayılırken, Trump oyların 50.1'ini, Biden ise yüzde 48.7'sini aldı. 6 delegeli Nevada'da oyların yüzde 78'i sayıldı. Biden şu ana kadar Nevada'da oyların 49.4'ünü alırken, Trump ise 48.5'ini topladı. Seçimlerde kritik öneme sahip 20 delegeli Pensilvanya'da ise şu ana kadar yüzde 88'i sayıların oyların yüzde 50.3'lük kısmını Trump toplarken, Biden ise yüzde 48.6 oy oranına ulaştı.

20 delegeli Pensilvanya'da tansiyon yüksek

Trump rakibi Biden'ın ekibinin 20 delegeli Pensilvanya'da ve Nevada eyaletlerinde seçimleri kazandıklarını açıklaması üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Biden'ın kazandığını iddia ettiği birçok eyalet hakkında seçim sahtekarlığı nedeniyle yasal olarak itirazda bulunacağız. Bol miktarda kanıt var. Biz kazanacağız. Önce Amerika" ifadelerini kullandı. Pensilvanya'nın Philadelphia kentinde mahkeme, Trump ekibinin oy sayım merkezlerine girmelerine izin verilmesine yönelik gelen talebi kabul etti. Söz konusu kararın ardından Twitter'dan paylaşım yapan Trump, "Pensilvanya'da büyük bir hukuki zafer kazandık" dedi.