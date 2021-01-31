Dava öncesinde avukatları Trump'ı terk etti

Associated Press'in iki isimsiz kaynağa dayandırdığı haberine göre Butch Bowers ve Deborah Barbier artık Trump'ın savunma ekibinde yer almayacak.

Kaynaklardan birine göre davanın gidiş yönüyle ilgili taraflar arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle karşılıklı rıza ile yollar ayrıldı. Euronews'in haberine göre, savunmayı üstlenecek yeni isimlerin ise bir kaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Bu değişimin 6 Ocak'ta Trump taraftarlarının kongreye baskın düzenlemesi sonrası açılan azil davası ile ilgili belirsizlikleri artırması bekleniyor. Öte yandan beşi dışında Cumhuriyetçi senatörlerin tamamı dava başlamadan düşürülmesi yönünde oy kullandı. Bu nedenle savunma ekibinde kim olursa olsun eski başkanın suçlu bulunmasına düşük bir ihtimal veriliyor.