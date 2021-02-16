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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erdoğan'a yönelik paylaşımı dolayısıyla Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Wilders hakkında soruşturma başlatıldı.
Dış Haberler 16.02.2021, 12:32
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı.