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Çin’in 10’uncu nüfus sayımında 7 milyon memur sahaya inecek

Çin’in yedinci ulusal nüfus sayımı, bu yıl 1 Kasım günü, yaklaşık yedi milyon memurun evlere giderek kayıt işlemlerine girişmesiyle başlayacak.

Dış Haberler 21.09.2020, 14:36
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Çin’in 10’uncu nüfus sayımında 7 milyon memur sahaya inecek

Ulusal Kalkınma ve Reform Komitesi Başkan Yardımcısı Ning Jizhe konuyla ilgili yaptığı açıklamada sağlıklı bir nüfus sayımı nüfusun kapsamı, yapısı ve dağılımına ilişkin komple bir görüntüyü yansıtabildiği gibi demografik gidiş eğilimlerini de saptayarak ulusal kalkınma stratejilerinin oluşturulmasını kolaylaştırdığını belirterek yurttaşların,  kişisel ve ailelerine yönelik bilgileri açıklamak için cep telefonları türünden mobil terminalleri kullanmaya da teşvik edildiklerini de bildirdi. 
 
Nüfus sayımı Çin yurttaşlarının adları, kimlik numaraları, cinsiyetleri, aile durumları, eğitimleri, mesleklerine ilişkin olan ve sair bilgilere yönelik verileri toplayacak. Çin, her 10 yılda bir ulusal nüfus sayımı düzenliyor. Dünyanın en kalabalık ülkesindeki son sayım, nüfusun 1,37 milyara vardığını ortaya koymuştu.

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