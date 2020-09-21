Çin’de lavların altına 125 milyon yıllık dinozor kalıntısı bulundu

Bilim insanlarının açıklamalarına göre mağaralarda yaşayan bu tür dinozorlar, Kuzeydoğu Çin’deki meşhur Yixian Formasyonu’nun en eski katmanları olan Lujiatun yataklarında keşfedildi. İlgili bilimciler, dinozorların barındıkları mağaralarda ani bir volkanik patlamaya yakalanıp lav püskürtüsü altında kaldıklarını düşünüyor.



Belçika Doğa Bilimleri Kraliyet Enstitüsü’nden paleontolojist Pascal Godefroit, bu hayvanların birdenbire yayılan lavların altında henüz canlıyken veya hemen öldükten sonra kaldıklarını belirtiyor. Godefroit, durumun Pompei’de olup bitenlere çok benzer olduğunu belirtiyor. Bu yeni keşfedilen türe, Changmiania liaoningensis adı verildi. “Changmian”, Çincede “ebedi uyku” anlamına geliyor.



Bilimciler, bu türün, boyunun yaklaşık 1,2 metrelik uzunluğuna baktıktan ve bacaklarının yapısını inceledikten sonra, kretase döneminde (mesozoik dönem sonu) yaşamış bulunduğunu ve bu türün çok hızlı koşabilen bir otobur olduğu sonucuna varıyorlar.



Ancak iskeletin bazı karakteristikleri Changmiania’nın barındığı oyukları, bugün tavşanların yaptığı gibi, kazabildiğini gösteriyor. Türün boynu ve kolunun ön kısmı çok kısa ama güçlü. Tüm ayrıntılı betimlemeler ve buluntuya ilişkin komple inceleme PeerU Sciemtific Journal’de yayımlandı.