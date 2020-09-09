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Çin’de ağustos ayında son ikin yılın otomobil satış rekoru kırıldı

Çin’de özel otomobil satışları, ağustos ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 oranında artış kaydetti.

Dış Haberler 09.09.2020, 09:52
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Çin’de ağustos ayında son ikin yılın otomobil satış rekoru kırıldı

Çin’de özel otomobil satışları, ağustos ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 oranında artış kaydetti. Çin Özel Araç Üreticileri Federasyonu, ağustos ayındaki satışın Mayıs 2018’den beri görülen en yüksek artış olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz ay içinde, Çin Özel Araç Üreticileri Federasyonu’nun rakamlarına göre, ağustos ayında toplamda 1 milyon 730 adet araç satıldı. Satışlar, bir önceki aya kıyasla da yüzde 6,5 kadar yükselmiş oldu. Bu veriler, dünyanın en büyük otomobil piyasasında, koronavirüs krizinin yılın başında aksattığı gidiş sonrasında, canlanma belirtilerinin gerçekliğini kanıtlıyor. Federasyon ayrıca, ağustos ayının lüks otomobil satışlarında, geçen yıla göre yüzde 32, bir ay öncesine göre yüzde 3 artışla, çok önemli bir yükselme saptanmış olmasına dikkat çekiyor.
 
Aslında Çin otomobil sektörü, Covid-19 salgını yüzünden ağır zarara uğramıştı. Salgının ve bulaşma sürecinin en yoğun olduğu şubat ayında, Çinliler hastalığa yakalanma korkusuyla evlerine kapandığında, araç satışları bir yıl öncesine kıyasla yüzde 80 oranında düşmüştü.

Piyasa, daha sonra salgının etkileri hafifledikçe hızla toparlanma sürecine ulaşmıştı. Öyle ki, araba satışları yılın başından sonra ilk kez mayısta yüzde 1,9 artışla yükselme trendine girmişti. Ancak satışların düzeyi, bir önceki yılın düzeyinin epey altında kalmıştı. Nitekim yılın ilk sekiz ayının toplamında satış rakamı bir önceki yılın yüzde 15,2 kadar gerisinde kaldı.

Otomobil sektörü, Asya’nın devinin ekonomisi için yaşamsal önemde olup devlet desteğinden ilk yararlanan sektörlerden biri. Bu rakamlarla Çin, son yıllarda dünyanın en büyük otomobil piyasası konumuna geldi.

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