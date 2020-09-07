Çin yoksul halkın tamamını temel sağlık sigortası kapsamına aldı

Ağır ve kronik hastalıklar yoksulluğa yol açan unsurların başında geliyor. Verilere göre, 2015 yılı itibarıyla Çin’de kayıtlı yoksul nüfusun yüzde 44’ü hastalık nedeniyle yoksulluğa düştü.



Yoksullukla mücadele sürecinde NHC ve Ulusal Sağlık Güvenliği İdaresi tarafından uygulanan bir dizi politika kapsamında temel sağlık sigortasından yararlanması sağlanan yoksulların tedavi masraflarının bir kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Bu bağlamda temel sağlık sigortası masraf eşiği yüzde 50 düşürülüp geri ödeme oranı 5 puan artırıldı ve maksimum masraf limiti kaldırıldı. Öte yandan yoksullar için ‘önce tedavi, sonra ödeme’ gibi politikalar uygulanıyor.



Aynı zamanda yoksul bölgelerdeki sağlık hizmet gücünü artırmak için Çin genelindeki şehirlerde 1007 adet üçüncü sınıf hastaneden toplamda 80 bin sağlık personeli yoksul ilçelere tayin edilerek, kırsal bölgelerdeki sağlık kurumu ve personel ihtiyacı telafi edildi.