Çin sinema sektörü, ABD’yi geride bıraktı

The Hollywood Reporter, 2020 yılında sinema sektörünün küresel gelirini 12 milyar ABD doları olarak açıkladı. Bu rakam, 2019 yılı için 42,5 milyar dolardı. Dolayısıyla sektör, bir yılda yüzde 72 daralarak, büyük bir çöküş yaşadı.



Hatta birçok sinema salonunun neredeyse dokuz aydır kapalı olduğu ABD'de gelirler yüzde 80 azalmış olup yaklaşık 40 yılın en düşük seviyesine geriledi. ABD’de 2020 yılı ocak-aralık ayları arasında sinema salonları kabaca toplam 2,3 milyar ABD doları ciro yaptı. Oysa bir önceki yılın cirosu 11,4 milyar dolardı.



Sektördeki küresel bağlamda düşüşe karşılık Covid-19 krizinden sinema piyasasında tek bir kazançlı çıktı; o da Çin Halk Cumhuriyeti. Çin’de sektörün yıllık cirosu 2,7 milyar ABD doları oldu. Böylece Çin, dünyada bu yıl en başarılı sinema piyasası olarak, "film ülkesi" diye bilinen ABD'nin piyasasını tarihte ilk kez geride bıraktı.



Pandeminin başlarında uygulanan sert kapanma döneminin ardından hızla canlanan Çin sinema sektörü, üstelik 2020 yılının en yüksek ciroyu sağlayan filmini de yaptı: "The Eight Hundred". Yönetmen Guan Hu tarafından çekilen 2. Dünya Savaşı'nı konu alan bu destansı film yaklaşık 440 milyon dolarlık gişe yarattı. Bunun yanı sıra diğer bir Çin filmi olan "My People, My Homeland" da yılın en başarılı filmleri listesinde üst sıralarda yer aldı.