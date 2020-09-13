Çin Savunma Bakanlığı'ndan Pentagon'un raporuna sert tepki

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Pentagon'un yayımladığı "Çin'de Askerî Gelişmeler ve Güvenlik Gelişmeleri Yıllık Raporu"yla ilgili bir açıklama yaptı.

Sözcü Wu Qian, Pentagon'un dün yayımladığı söz konusu raporun Çin Komünist Partisi ile Çin ordusu arasındaki ilişkileri çarpıttığını, Çin'in savunma politikalarını ve askerî stratejilerini yanlış yorumladığını söyledi.

Raporda sözde "Çin askerî tehdidi"nden söz edilerek, Çin'in ulusal savunmasının ve ordusunun modernizasyonunun saçma şekilde değerlendirildiğini kaydeden sözcü, Çin'e savunma harcamaları, nükleer politikası ve Taiwan meselesi gibi konularda da asılsız suçlamalarda bulunulduğunu kaydetti.

Raporun, ABD'nin Çin'i ve Çin ordusunu karalama girişimlerinin yeni bir örneğini oluşturduğuna işaret eden sözcü, ABD'nin üst üste 20 yıldır benzer raporlar yayımlamasının açık bir hegemonyacı ve kışkırtıcı eylem olduğunu, bunun iki ülke ve iki ordu arasındaki ilişkilere ciddi zarar verdiğini belirtti.

Sözcü, Çin'in büyük memnuniyetsizlik duyduğu bu girişime karşı çıktığını ve ABD nezdinde ciddi girişimde bulunduğunu vurguladı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun ÇKP'nin liderliğindeki "halkın ordusu" niteliğini taşıdığına dikkat çeken Wu, Çin'in barışçıl kalkınma yolunu, müdafaa nitelikli savunma politikasını ve aktif savunmaya dayalı askerî stratejisini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

Çin'in askerî gücünün gelişmesinin ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarının ihtiyaçlarını karşlamayı amaçladığını, herhangi bir ülkeye yönelik olmadığını ve hiçbir ülkeye tehdit oluşturmayacağını söyleyen Wu, öteden beri dünya barışını koruyan kararlı bir güç olarak Çin ordusunun son yıllarda yurt dışında da daha çok barış koruma, gemilere refakat ve afetle mücadele gibi misyonlar gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Dünya üzerinde tek bir Çin olduğunu, Taiwan'ın da Çin'in bölünmez bir parçası olduğunu yineleyen Wu, "'Taiwan'ın bağımsızlığı" girişimlerinin hiçbir çıkış yolu olmadığını bir kez daha ciddiyetle belirtmeliyiz. Taiwan'ı Çin'den ayırmaya kalkışacaklar karşısında Çin Halk Kurtuluş Ordusu, gerekli tüm önlemleri kesinlikle alacaktır. Ordu, Çin'in iç işlerine müdahale eden ve Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı bozan bütün girişimleri başarısızlığa uğratıp, ülkenin toprak bütünlüğünü kararlı bir şekilde savunacaktır." ifadesini kullandı.

ABD'nin son 20 yılda yasa dışı olarak Irak, Suriye ve Libya'da başlattığı savaşlar ve bu ülkelere düzenlediği askerî operasyonlar sonucunda 800 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, on milyonlarca kişinin de evsiz kaldığını belirten Çinli sözcü, ABD'nin bölgede çalkantılara neden olduğunun, uluslararası düzeni ihlal ettiğinin ve dünya barışını bozduğunun olgularca ispatlandığını kaydetti.

ABD'nin kendi eylemleri üzerinde düşünmek yerine, bahsi geçen sözde raporu yayımlayarak, Çin'in olağan savunma ve ordu inşasını absürt şekilde yorumladığını, Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını koruyan meşru eylemlerini eleştirdiğini kaydeden sözcü, "ABD'yi Çin'in savunma ve ordu inşasına objektif ve rasyonel şekilde yaklaşmaya, yanlış iddialar yaymayı ve raporlar yayımlamayı durdurmaya, iki ülke ve ordular arasındaki ilişkilerin sağlıklı gelişmesini somut adımlarla korumaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Wu Qian, son olarak Çin ordusunun insanlık için kader ortaklığı düşüncesini hayata geçirerek, BM Tüzüğü'nün amaç ve ilkelerine sadık kalmak suretiyle bölgesel güvenlik işbirliğini aktif olarak yürüteceğini, eskiden olduğu gibi gelecekte de dünya barışını inşa eden, küresel kalkınmaya katkı yapan ve uluslararası düzeni koruyan bir güç olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.