Çin, Pompeo'nun da aralarında bulunduğu 28 ABD'liye yaptırım kararı aldı

Çinli yetkililerin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı Çin karşıtı politikacılar, Çin'e karşı bencil siyasi çıkarları, önyargıları ve nefretleri nedeniyle Çin ve Amerikan halkının çıkarlarını hiç dikkate almadılar.

Çin'in içişlerine ciddi şekilde müdahale eden, Çin'in çıkarlarını baltalayan, Çin halkını kızdıran ve Çin-ABD ilişkilerini ciddi şekilde bozan çılgın hareketler yapıldı. Çin hükümeti, Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını savunmaya kararlıdır.