Çin, Pompeo'nun da aralarında bulunduğu 28 ABD'liye yaptırım kararı aldı
Çinli yetkililerin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı Çin karşıtı politikacılar, Çin'e karşı bencil siyasi çıkarları, önyargıları ve nefretleri nedeniyle Çin ve Amerikan halkının çıkarlarını hiç dikkate almadılar.
Çin'in içişlerine ciddi şekilde müdahale eden, Çin'in çıkarlarını baltalayan, Çin halkını kızdıran ve Çin-ABD ilişkilerini ciddi şekilde bozan çılgın hareketler yapıldı. Çin hükümeti, Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını savunmaya kararlıdır.
Çin, Çin'in egemenliğini ciddi şekilde ihlal eden ve esas olarak ABD'nin Çin ile ilgili konularda bu tür hareketlerinden sorumlu olan 28 kişiye yaptırım kararı aldı. Bunlar arasında Michael R. Pompeo, Peter K. Navarro, Robert C. O'Brien, David R. Stilwell, Matthew Pottinger, Alex M.Azar II, Keith J.Krach ve Kelly DK Craft, ayrıca John R. Bolton ve Stephen K. Bannon. Bu bireylerin ve yakın aile üyelerinin anakaraya, Hong Kong'a ve Çin'in Makao'una girmeleri yasaktır. Onlar ve kendileriyle ilişkili şirketler ve kurumların da Çin ile iş yapmaları kısıtlanmıştır."