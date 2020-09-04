Çin, pandemi sonrası ilk uluslararası fuarı düzenliyor

2020 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, başkent Beijing’de konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor. Fuar, Covid-19 salgınının ortaya çıkmasından sonra Çin’in ev sahipliğinde fiziki olarak düzenlenen ilk büyük çaplı uluslararası ekonomik ve ticari faaliyet olma özelliği taşıyor.



Yaklaşık 18 bin yerli ve yabancı işletme ile kurum, fuara katılmak için kayıt yaptırdı. 2020 Çin Uluslararası Hizmet Ticaret Fuarı’na 148 ülke ve bölgeden uluslararası örgütler, Çin’deki büyükelçilikler, sınır ötesi ticari dernek ve kurumlar ile işletmeler katılıyor.



Fuar kapsamında küresel hizmet ticaret zirveleri, temalı forumlar, sektörel tanıtım forumları ve konferanslar düzenlenecek. Yapılacak dört küresel hizmet ticareti zirvesinin ana gündem maddeleri ise hizmet ticaretindeki yeni gelişme eğilimleri, dijital ticaretin gelişme eğilimi, sınır ötesi işletmeler için hizmet ticaretinde kolaylık ve Dünya Turizm İş Birliği ile Kalkınma Konferansı olarak belirlendi.



Sektörel ve profesyonel forumlarda ele alınacak konular arasında ise hizmet ticaretinin çeşitli alanlarındaki gelişme eğilimi, inovasyona dayalı gelişme, uluslararası işbirliği, küresel salgınla mücadele ve dijital ticaret öne çıkıyor. Öte yandan, fuarda, dünyanın en güçlü 500 şirketi, sınır ötesi şirketler ve ilgili sektörlerin önde gelen şirketleri bir dizi yeni teknoloji ve hizmet açıklayacak. Söz konusu içeriklerin, salgınla mücadeledeki bilimsel ve teknolojik tedbirler, finansal güvenlik ve yapay zekâ gibi çeşitli alanları kapsadığı aktarıldı.



Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, Dünya Gıda Programı, Uluslararası Bankacılık Federasyonu ve Dünya Turistik Şehirler Federasyonu gibi uluslararası örgütler, fikri mülkiyetin korunması, gıda tedarik zinciri, finansal ve turizmin yeniden canlanması temalarında forumlar düzenleyecek. Çin'in hizmet ithalat ve ihracatı toplam hacmi 2019 yılında 5 trilyon 415 milyar 300 milyon yuana ulaştı. Çin, bu alanda dünyada ikinci sırada bulunuyor. Diğer yandan, Ticaret Bakanlığı Hizmet Ticareti Departmanı, yıl sonuna kadar sınır ötesi hizmet ticareti negatif listesinin yayımlanacağını açıkladı. 2020 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, 9 Eylül’de sona erecek.