Çin lideri Xi, AB liderlerini Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’ne davet etti

Son dönemde Çin’in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’ne dönük asılsız haberlerin artması üzerine Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Avrupalı liderleri Çin’e davet ederek gerçekleri yerinde görme çağrısında bulundu. Xi, bu davetini Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştirdiği sanal zirvede yaptı.



Davet ile ilgili açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, “AB liderlerinin yanı sıra dünyanın her yerinden dostlarımızı kasıtlı olarak ortaya atılan duyumların doğru olup olmadığını görmeleri için davet ediyoruz” dedi.



Wang, Xinjiang’daki gerçek durumu herkese göstermekten mutluluk duyacaklarını belirterek “AB ve üye devletlerin Çin”deki elçileri, Xinjiang’ı ziyaret etme isteklerini dile getirdiler ve biz de memnuniyetle kabul ederek çalışmalara başladık” şeklinde konuştu.