Çin'in sınır ötesi e-ticaret hacmi yıllık yüzde 56 büyüyor

Qu, önceki gün Qinghai eyaletinin merkezi Xining kentinde düzenlenen bir e-ticaret forumunda, Çin’in sınır ötesi e-ticaret faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Qu Weixi, “Ticari sürtüşmeler ve Covid-19 salgını geleneksel uluslararası ticarete büyük zarar verdi. Ancak Çin’in sınır ötesi e-ticaret hacmi hızlı bir şekilde büyüyor. Sınır ötesi e-ticaretin artırılması, geleneksel ticaret ve imalat sektörlerinin yapısının düzeltilmesini ve lojistik, finans ve dış ticaret hizmetleri alanlarında aktif şirketlerin gelişmesini sağladı. Sınır ötesi e-ticaret, Çin’in dış ticaretinin yeni büyüme motorlarından biri oldu” diye konuştu.



2016 yılından bu yana, Çin’in 22 ülkeyle e-ticaret alanında iş birliği kurduğunu belirten Qu, e-ticaret iş birliğinin Çin’in diğer ülkelerle ticaretinin serbestlik düzeyini de arttırdığını ifade etti.