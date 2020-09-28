banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Barcelona 4-0 Villareal
Barcelona 4-0 Villareal
Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır
Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır
HDP'liler adliyeye getirildi
HDP'liler adliyeye getirildi
Van Gölü'nde bir batık gemi daha gün yüzüne çıkartıldı
Van Gölü'nde bir batık gemi daha gün yüzüne çıkartıldı

Çin'den Azerbaycan ve Ermenistan'a diyalog kurma çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaya yönelik, "Tüm tarafların soğukkanlı ve itidalli davranarak durumu daha gergin hale getirecek adımlar atmaktan kaçınmalarını, anlaşmazlık ve çatışmaları siyasi diyalog yoluyla çözmelerini temenni ediyoruz" dedi.

Dış Haberler 28.09.2020, 12:38
2
Çin'den Azerbaycan ve Ermenistan'a diyalog kurma çağrısı

Pekin yönetiminden Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışmalara yönelik ilk açıklama geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, bölgesel barış ve istikrarın korunmasının Ermenistan ile Azerbaycan dahil tüm tarafların çıkarına olduğuna inanıldığını ifade etti.

Sözcü Wenbin, “Tüm tarafların soğukkanlı ve itidalli davranarak durumu daha gergin hale getirecek adımlar atmaktan kaçınmalarını, anlaşmazlık ve çatışmaları siyasi diyalog yoluyla çözmelerini temenni ediyoruz" diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
26°
açık
Namaz Vakti 28 Eylül 2020
İmsak 05:26
Güneş 06:51
Öğle 13:00
İkindi 16:19
Akşam 18:59
Yatsı 20:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Hatayspor 3 7
5. Erzurumspor 3 6
6. Göztepe 3 5
7. Fenerbahçe 3 5
8. Konyaspor 2 4
9. Antalyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Denizlispor 2 1
20. Malatyaspor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Ankara Keçiörengücü 3 7
3. İstanbulspor 3 6
4. Samsunspor 3 5
5. Adanaspor 3 5
6. Altay 3 4
7. Akhisar Bld.Spor 3 4
8. Tuzlaspor 2 4
9. Bandırmaspor 3 4
10. Giresunspor 3 4
11. Altınordu 2 3
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Everton 3 9
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 3 6
6. Leeds United 3 6
7. Tottenham 3 4
8. Chelsea 3 4
9. Newcastle 3 4
10. West Ham 3 3
11. Aston Villa 1 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Fulham 2 0
20. Sheffield United 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0