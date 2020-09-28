Çin'den Azerbaycan ve Ermenistan'a diyalog kurma çağrısı

Pekin yönetiminden Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışmalara yönelik ilk açıklama geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, bölgesel barış ve istikrarın korunmasının Ermenistan ile Azerbaycan dahil tüm tarafların çıkarına olduğuna inanıldığını ifade etti.

Sözcü Wenbin, “Tüm tarafların soğukkanlı ve itidalli davranarak durumu daha gergin hale getirecek adımlar atmaktan kaçınmalarını, anlaşmazlık ve çatışmaları siyasi diyalog yoluyla çözmelerini temenni ediyoruz" diye konuştu.