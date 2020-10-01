Çin'de çifte bayram

Çin Halk Cumhuriyeti, kuruluşunun 71. yıl dönümünü kutluyor. Bu gün aynı zamanda ay yılına dayalı Çin takvimine göre "Güz Ortası Bayramı". Bu yıl iki bayramın aynı güne denk gelmesi bayramın heyecanını da ikiye katladı. Türk Çin Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Karslı, Çin bayramları hakkında bazı bilgiler verdi.



71 Yılda Büyük Gelişme;

Karslı, 1949 yılı 1 Ekim tarihinde kurulan Çin Halk Cumhuriyeti'nin, kuruluşundan bu güne kadar geçen 71 yılda birçok sorunla mücadele ettiğini belirtti. Çin Devletinin üretime dayalı politikasıyla, yoksullukla mücadelede başarıya ulaştığını dile getiren Karslı, Çin'in üretime dayalı ekonomisi sayesinde şu anda dünyanın en büyük güçlerinden biri olduğunu vurguladı.

Karslı, ayrıca Kuşak ve Yol girişimi ile tüm dünyaya birlikte büyüme imkanı oluşturan Çin, sadece Doğu'nun değil tüm dünyanın parlayan yıldızı konumuna geçti, dedi.



Güz Ortası Bayramı Nedir?

Göz Ortası Bayramı'na da değinen Karslı, bayram hakkında şu bilgileri verdi.

Bahar bayramı'ndan (Çin Yılbaşısı) sonra Çin'deki en büyük bayram olan güz ortası bayramı, aile, akrabalık, arkadaşlık gibi değerler ile milli dayanışma için çok büyük önem taşımaktadır, dedi. Adından da anlaşılacağı üzere bayram, sonbahar mevsiminin ortasına denk gelmektedir. Güz ortası bayramında tüm Çinlilerin ay çöreği yediklerini ve hediye ettiklerini belirten Karslı, bu bayram hakkında mitolojik hikayelerin de bulunduğunu dile getirdi. Güz ortası bayramı bu mitolojik hikayeleri sayesinde “Antik Dönem Çin” bilincinin halk arasında yaygınlaşmasına katkı sağlamaktadır, dedi.

Çin'in bu hikayelerinin Türk Çin Kültür Derneği, Sanat Yönetmeni, Pınar Kartalmış tarafından sahneye uyarıldığını ifade eden Karslı, çok yakında güz ortası bayramının hikayesinin de sahnede yer alacağının müjdesini verdi.

Karslı, Ay esaslı Çin takvimine göre 8. ayın 15'ine denk gelen güz ortası bayramında insanlar bir araya gelerek yemek yerler ve uzaktaki yakınlarıyla görüşerek bayramlarını kutlarlar, dedi. Karslı, Türk Çin Kültür Derneği, olarak Tüm Çin Halkının Cumhuriyet Bayramı ve Güz Ortası Bayramını Kutladıklarını da ifade etti.