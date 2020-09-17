Çin: Amerikan yatırımlarına kapımız hala açık

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı ve Uluslararası Ticaret Müzakereleri Temsilci Yardımcısı Wang Shouwen, ABD’li şirketlerin Çin’de yatırımları artırmaya ve Çin’in kalkınmasının getirilerinden faydalanmaya devam etmelerini olumlu karşıladıklarını söyledi. Wang, ABD-Çin Ticaret Konseyi’nin bazı yönetim kurulu üyeleriyle video konferans düzenledi. Konferansta iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, Çin’deki ticaret ortamı, Çin'in dışa açılmayı genişletmesi ve ABD’li şirketlerin ilgi alanları ele alındı.



Wang Shouwen, Covid-19 pandemisi ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerdeki gerginliğe karşı Çin’in samimiyet gösterip 1. faz ticaret anlaşmasını hayata geçirdiğini hatırlattı. ABD’nin Taiwan ve Xinjiang meselelerindeki yanlış davranışlarına Çin’in karşı çıktığını yineleyen Wang, ABD’nin Çin’le birlikte ikili ilişkileri koruması çağrısında bulundu. Çin’in dışa açılma kararlılığının değişmeyeceğine dikkat çeken Wang, uzun vadede ekonominin büyüme eğiliminin korunacağını kaydetti. ABD’li şirketler, Çin piyasasının potansiyeline güvenle baktıklarını ve Çin’de gelişmeye edeceklerini ifade ettiler.