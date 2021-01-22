Çin, ABD’nin yeni başkanı Biden’dan START’ı uzatmasını isiyor

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Yeni START’ın 5 yıl daha uzatılması konusunda Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Rusya’yla aynı yönde hareket etmesini beklediğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya’ya süresi şubatta dolacak Yeni Stratejik Silahları Azaltma Antlaşması’nı (Yeni START) 5 yıl daha uzatmayı teklif etme planına ilişkin bir değerlendirmede bulundu.



Hua, ABD ve Rusya arasında imzalanan Yeni START’ın uzatılmasının küresel stratejik istikrar ile uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yardımcısı olduğuna dikkat çekerek, ABD’nin Rusya’yla aynı yönde hareket etmesini beklediklerini ifade etti. Hua ayrıca, antlaşmanın uzatılması temelinde ABD’nin nükleer silah stokunu daha da azaltarak, nükleer silahsızlanmanın özel ve öncelikli sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip, nükleer silahsızlanmanın kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmesine elverişli koşullar yaratmasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya'ya süresi şubatta bitecek Yeni START anlaşmasını 5 yıl daha uzatma teklifinde bulunmayı planladığını teyit etmişti.