Çin, 2021’de yılın önemli olayları anısına madeni ve kağıt para basacak

Merkez Bankası’nın internet sitesinde açıklanan bildiriye göre Çin Halk Bankası (Merkez Bankası), yeni yıl anısına bastırdığı madeni para dışında, Çin Komünist Partisi’nin 100. kuruluş yıldönümünü kutlamak amacıyla madeni para bastıracak.



Ayrıca Beijing 2022 Kış Olimpik Oyunları için de iki anı banknotunun hazırlanmakta olduğu belirtiliyor. Beijing Kış Oimpiyatları, 4 Şubat 2022 tarihinde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Düzenlenmesi daha önce 2020 yılı için öngörülmüş olan Olimpiyat Oyunları anısına bastırılacak iki madeni para da yine 2021 yılında çıkarılacak.