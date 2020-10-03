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Cepheden kaçan Ermeni ordusuna ait silahlar görüntülendi

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı karşı saldırı sonucu cepheden kaçan Ermeni ordusuna ait silahlar görüntülendi.

Dış Haberler 03.10.2020, 08:53
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Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan'a karşı başlattığı operasyonlar 6'ncı gününde devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan askerlerinin cepheden kaçarken geride bıraktığı silahları ele geçirerek, görüntülerini yayınladı.

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