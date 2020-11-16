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Boris Johnson yine karantinada
Nisan ayında zorlu bir tedavi sonrası Kovid-19'u yenerek görevine dönen İngiltere Başbakanı Johnson, koronalı biriyle temas ettiği gerekçesiyle kendisini izole etti
Dış Haberler 16.11.2020, 09:17
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Başbakan Boris Johnson'ın KOVID-19 testi pozitif çıkan biriyle temasa geçtikten sonra kendini izole ettiğini açıkladı.
Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan KOVID-19 testi pozitif çıkmıştı.
Johnson, durumu düzelmeyince 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmıştı.
12 Nisan'da hastaneden taburcu edilen Johnson bir süre de evinde tedaviye devam etmişti.
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